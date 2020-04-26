"Рвется в бой". Премьер Британии возвращается на работу после COVID-19
В понедельник, 27 апреля, собирается выйти на работу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес COVID-19. Об этом сообщает ВВС.
Британский премьер сражался с вирусом на протяжении двух недель, и теперь готов выйти на работу. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который замещал премьера в его отсутствие, заявил, что Джонсон "рвется в бой".
Из двух недель отсутствия, Джонсон провел неделю в больнице, в том числе три ночи в отделении интенсивной терапии.
Во время госпитализации он регулярно получал кислородную поддержку, которая помогала ему дышать.
Из больницы премьера выписали 12 апреля, и он признался, что его состояние "могло пойти другой стороной". Джонсон похвалил персонал больницы в центре Лондона, где лечился от коронавируса.
После выписки Джонсон продолжил восстанавливаться в загородном поместье Чекерс, согласно рекомендациям врачей.
Глава МИД отметил, что возвращение премьер-министра станет "стимулом для правительства и страны".
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
- Перед этим главу МИД Британии Доминика Рааба назначили преемником Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.
- 9 апреля Джонсон пошел на поправку: его из палаты интенсивной терапии в обычную палату.
- 12 апреля премьер Джонсон выписался из больницы, поблагодарил врачей и обратился ко всей Британии. "Не мы начинали эту войну, но мы ее выиграем", – заявил Джонсон, обращаясь к своим соотечественникам.