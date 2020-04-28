Китайцы массово возвращаются на рынок зарубежной жилой недвижимости, – FT
Спрос китайцев на недвижимость за рубежом, ослабевший в январе из-за жесткого карантина в связи с коронавирусом, начал быстро расти уже в феврале, и к середине марта его рост достиг 100–300%. Китайцы исходят из того, что из-за пандемии коронавируса цены на недвижимость за рубежом падают, поэтому активно подыскивают варианты, пишет Financial Times.
По данным портала недвижимости для китайских покупателей Sodichan, за шесть недель с конца января количество запросов на покупку недвижимости выросло на 300% по сравнению с предшествующим шестинедельным периодом. Запросы группируются по трем направлениям:
- недвижимость в США, Канаде и Австралии, где сильная экономика и хорошее образование;
- страны с более дешевой недвижимостью, такие как Эстония, Румыния и Марокко;
- страны с привлекательными инвестиционными программами для получения гражданства, такие как Греция, Испания, Португалия.
Вырос спрос даже на такую недвижимость, которая прежде китайцев не интересовала, – на лыжных курортах. В первую очередь в Японии, а также в США. Рост запросов от китайских клиентов отмечают и риэлторы в Лондоне. В компании Arlington Residential сообщили FT, что уже получили 15 реальных запросов от китайских покупателей на дорогую недвижимость на севере Лондона.
Как ранее писал Фокус:
- По соседству с королевой и премьер-министром: топ-6 самых дорогих домов Лондона. И всю эту недвижимость можно купить уже сейчас.
- Имение, которое принадлежало Брэду Питту и Дженнифер Энистон во время их пятилетнего брака, выставлено на продажу. Купить "любовное гнездышко", пожалуй, самой известной пары Голливуда, можно на 44 с половиной миллиона долларов.
- Американский дизайнер и основатель бренда имени себя Tommy Hilfiger наконец нашел покупателя на свои роскошные апартаменты с четырьмя спальнями. Двухэтажный пентхауз располагается на 19 и 18 этажах этажах, а с личной террасы открывается вид на центральный парк и небоскребы Нью-Йорка.
- Королевская содержанка и производитель ликера: кто владел виллой Les Cèdres до Рината Ахметова. Имение под названием Villa Les Cèdres (Вилла Кедров) расположено в местности Сен-Жан-Кап-Ферра, между Ниццей и Монако. С террас открывается вид на Средиземное море, а окружена вилла одним из самых прекрасных исторических ботанических садов в мире.