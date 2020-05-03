В воскресенье, 3 мая, на границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инцидент был зафиксирован в 07:41 по местному времени в южнокорейском уезде Чхорвон на границе с Северной Кореей.

Огонь отрыли солдаты КНДР по одному из южнокорейский КПП в 4-километровой буферной зоне между двумя государствами. Отмечается, что во время обстрела несколько пуль попали в сторожевой пост.

Согласно имеющимся инструкциям, служащие вооруженных сил Южной Кореи дважды дали оповещение по радиосвязи и дважды ответили на обстрел. В результате перестрелки между военнослужащими двух стран никто не пострадал, а также материальный ущерб не был нанесен.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что предпринимают попытки выяснить по дипломатическим линиям причины стрельбы, чтобы не допустить последствий и дальнейших инцидентов на границе.

После произошедшего инцидента войска Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности.

Стоит подчеркнуть, что это была первая зафиксированная перестрелка на границе КНДР и Южной Кореи с 2017 года. Тогда Северная Корея открыла огонь по одному из своих солдат, который пытался перебежать на другую сторону границы.

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