Вьетнамская компания передаст Украине и России 2400 аппаратов ИВЛ

Вьетнамская компания Vingroup в период с 15 мая по 30 августа направит в Украину и Россию 2400 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения случаев COVID-19. Об этом сообщает VietNamNews.

Соответствующее соглашение подписали в Ханое представители посольств Украины и России..

"Предоставляя 2400 инвазивных вентиляторов, Vingroup надеется активно содействовать эффективному лечению пациентов в России и Украине, а также борьбе с пандемией COVID-19. Это демонстрирует благодарность руководства Группы двум странам за их тесную связь с процессом запуска Vingroup", – сказал вице-президент и главный исполнительный директор Vingroup Нгуен Вит Кванг.

В частности, в Украину поступят 600 аппаратов VFS-410 и 300 аппаратов VFS-510. В Россию будет направлено соответственно 1000 вентиляторов VFS-410 и 500 VFS-510.

ИВЛ одобрены Медицинским советом Вьетнама и соответствуют национальным стандартам качества. В тоже время отмечается, что аппараты будут переданы после того, как вьетнамская сторона получит лицензии на свою продукцию в Украине и России.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в апреле Украина закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что закупить аппараты ИВЛ – мало: нужно еще научить врачей ими пользоваться. В этой связи глава Украины предложил организовать для медиков соответствующие онлайн-уроки.

Аппараты искусственной вентиляции легких двух украинских компаний уже проходят испытания.