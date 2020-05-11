В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена

В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус.

Об этом сообщает Mirror.

Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.

Еще шесть человек могут иметь заболевание, но симптомы пока не проявились.

В пресс-релизе офиса городского управления Пасадены сообщалось, что гости вечеринки не носили маски и не соблюдали дистанцию.

Как ранее сообщал Фокус: