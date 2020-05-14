ФБР обвинила Китай в попытках украсть американские исследования по COVID-19

ФБР с Агентством по кибербезопасности и охраны инфраструктуры США (CISA) обвинили Китай в финансировании и привлечении хакерских групп для кражи исследований по созданию вакцины против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.

Заявление было опубликовано после того, как появились первые сообщения о попытках хакерских атак против организаций, занимающихся исследованиями в области вакцин.

"ФБР занимается расследованием целенаправленных и компрометирующих атак на организации США, которые проводят исследования по COVID-19, кибер-субъектами и другими лицами, связанными с КНР. Они пытаются найти и незаконно получить ценные данные, являющиеся интеллектуальной собственностью, в области здравоохранения, с помощью сетей и персонала, связанного с исследованиями COVID-19. Потенциальная кража этой информации ставит под угрозу предоставление безопасного и эффективного лечения", – говорится в заявлении

Ранее США и Великобритания выпустили совместное предупреждение об атаках на организации здравоохранения, а также фармацевтические и медицинские исследования. В ранних предупреждениях не упоминались конкретные страны, которые подозреваются в атаках. Но говорилось, что к ним могут быть причастны "представляющие угрозу группы", например, из Китая, Ирана, Северной Кореи и России.

В предупреждении CISA подчеркивается, что организации, занимающиеся исследования в области вакцин, должны понимать, что повышенное внимание прессы, увеличивает риски и может привести к потенциальным кибератакам. CISA и ФБР просят, чтобы такие организации проверили на наличие уязвимостей все свои системы, активно сканировали все веб-приложения на предмет несанкционированного доступа. Также рекомендуется применять такие методы безопасности, как многоэтапная аутентификация и прекращение доступа для любых подозрительных учетных записей.

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