Власти Италии решили открыть границы с 3 июня
Со среды, 3 июня, в Италии разрешат поездки между регионами, а также снимут запрет на въезд в страну и выезд из нее в рамках смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания Совета министров республики.
Согласно указу правительства, предусматривается возможность въезда в Италию из стран ЕС, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.
Ограничения могут остаться в силе для въезжающих из тех стран или регионов, где актуален высокий риск заражения коронавирусом, в то же время перечень таких мест не указан.
Кроме того, с 18 мая перестанут действовать ограничения на передвижение в пределах одного региона. Возобновить действие ограничительных мер власти регионов смогут в случае обострения эпидемиологической ситуации.
Как уточняет издание La Reppublica, для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.
Как ранее сообщал Фокус:
- Число погибших от коронавируса в Италии намного больше, чем сообщалось. К такому выводу пришли в Национальном институте статистики ISTAT. В отчете ISTAT о влиянии эпидемии на уровень смертности в Италии, говорится, что с 21 февраля, когда произошла первая смерть от COVID-19, и до 31 марта смертность в стране выросла на 39% по сравнению с средней за предыдущие пять лет.
- В итальянском регионе Пьемонт с 12 мая смягчили карантин и на месяц открыли школы и детсады.
- В Италии с 18 мая начнут открывать музеи и туристические достопримечательности, в том числе Помпеи и Колизей.