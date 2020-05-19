Бразилия вышла на третье место в мире по распространению COVID-19
Бразилия вышла не третье место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщает ВВС.
На данный момент опережают Бразилию лишь США и Россия. Но эксперты говорят, что недостаточное тестирование в стране может означать, что реальное количество инфицированных в Бразилии может быть в 15 раз выше.
Несмотря на этого, крайне правый президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает называть COVID-19 "небольшим гриппом".
Сейчас в Бразилии зафиксировано 255 тыс. случаев коронавируса, 16 856 человек умерли. Страна занимает шестое место в мире по количеству летальных случаев.
Мэр Сан-Паулу Бруно Ковас предупредил, что система здравоохранения крупнейшего города может быть уничтожена в течение двух недель. Население Сан-Паулу составляет около 12 млн человек. По официальным данным, большинство жителей города игнорируют правила социального дистанцирования. В городе уже умерли более 3 тыс. человек.
От коронавируса пострадали не только отдельные городские центра. По состоянию на понедельник, 18 мая, штат Амазонас подтвердил почти 21 тыс. случаев коронавируса. В столице штата Манаусе система здравоохранения перегружена, а для захоронения умерших используются братские могилы.
Президент же продолжает утверждать, что большинство людей, включая его самого, могут даже не заметить, как перенесут коронавируса.
"С моей спортивной историей, если бы я был заражен вирусом, у меня не было бы повода для беспокойства. Я бы ничего не почувствовал, или перенес бы его как небольшой грипп", – заявил Болсонару.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президенту Бразилии Жаиру Болсонару грозит импичмент. Обвинения против главы государства выдвинул экс-министр юстиции страны Сержиу Мору.
- Также бразильский президент с кузова пикапа требовал отмены карантина из-за коронавируса. Жаир Болсонару принял участие в протесте против ограничительных мер в стране.
- Президент Бразилии сравнил карантин из-за коронавируса с политикой выжженной земли. Болсонару призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.
- Также Болсонару на вопрос о рекордной смертности в стране из-за коронавируса ответил: "И что? Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?". Жаир Болсонару заявил, что не может творить чудеса.