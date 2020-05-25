Скандал с "пленками Деркача" может грозить отношениям США и Украины, – The Washington Post

"На этой неделе в Украине обнародовали аудиозаписи, в которые есть все признаки кремлевской схемы для обвинения кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Сын президента Дональда Трампа, который приветствовал помощь РФ против Хиллари Клинтон в 2016 году, написал в Twitter, что запись ударит по Байдену, хотя это и не так", – отмечает издание.

Газета The Washington Post одной из первых среди иностранных СМИ отреагировала на обнародование "пленок Деркача". Тогда издание написало, что записи не добавили новой информации, а самого Деркача связали с российской пропагандой и КГБ.

Записи должны были свидетельствовать о том, что Байден в 2015 году оказал давление на тогдашнего президента Украине Петра Порошенко, чтобы помочь украинской газовой компании Burisma в обмен на помощь США. Сын Байдена, Хантер тогда работал в Burisma.

"По факту, нигде в сильно отредактированных файлах, Байден не обсуждает Burisma или своего сына. Скорее, они (записи, – ред.) показывают, что Байден связал гарантии по кредитам США с увольнением коррумпированного генпрокурора Украины Виктора Шокина, что было общепризнанной целью США и Европы", – пишут авторы.

Также отмечается, что в 2018 году Байден сам признал свою роль в отставке Шокина, которая была "законным условием для помощи США". В аудио нет ничего нового и скандального в отношении Байдена, подчеркивается в материале.

"Со своей стороны, нынешний президент Украины Владимир Зеленский сказал, что разговоры "могут быть квалифицированы как государственная измена". Его ярость не была сосредоточена на Байдене, но адресовалась политическому сопернику Порошенко. Несмотря на то, что скорее всего, Зеленский имел в виду внутреннюю политику, он должен опасаться подстрекательства к беспочвенной кампании против Байдена, которая может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США", – говорится в статье.

Республиканцы в США, по-видимому, усиливают дезинформацию России и поощряют необоснованные разногласия между Байденом и Украиной, отмечает WP. Председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам, сенатор-республиканец Рон Джонсон побудил комитет поддержать истребование документов в деле Burisma и Байдена-младшего. Джонсон заявил, что собирается выпустить доклад по этому делу до президентских выборов.

Цель судебного разбирательства, лоббистская фирма, связанная с Burisma, заявила, что в судебной повестке не было необходимости, поскольку компания была готова сотрудничать с Сенатом.

Журналисты утверждают, что повестка была также ненужной еще и потому, что нет никаких намеков на проступки со стороны Байдена. Фактически, новая аудиозапись, показывает, что он помогал бороться с коррупцией в Украине, отмечает редакция.

"Наверное, Джонсон и лагерь Трампа стремятся превратить эту добрую услугу в помеху для Байдена в год президентских выборов. Их очевидное безразличие к тому, что придется стать плечом к плечу со злонамеренными иностранными представителями еще более позорно", – подытожили в материале.

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