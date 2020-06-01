Турция будет принимать украинских туристов с 1 июля, – МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна готова принимать украинских туристов, а также возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля. Об этом шла речь в его телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Чавушоглу заверил, что Турция создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев.

Напомним, о том, что в Турции подготовлен план по открытию воздушных границ с 70 странами мира ранее сообщило издание Turizm Guncel. В плане предусмотрены девять этапов. Сначала, 10 июня, возобновятся полеты в Болгарию, Бахрейн, Грецию, Катар. До Украины очередь дойдет на пятом этапе, 1 июля. В этот день Турция также откроет границы для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции. В последнюю очередь она восстановит авиасообщение со США – с 1 сентября.

О том, что в Турции сформировали "дорожную карту" быстрого восстановления отрасли туризма сообщалось в конце апреля. По словам министр туризма и культуры Мехмета Эрсоя, она появилась после переговоров правительства с отельерами и другими участниками туристического процесса.

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