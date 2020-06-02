Росатом предложил лечить коронавирус с помощью дезинфекции легких ультрафиолетом

"Проект мы называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать", – сказал директор ФЭИ Андрей Говердовский.

По его словам, ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые способны оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.

"Надеемся, что, кроме коронавируса, наш метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни", – сообщил Говердовский.

Напомним, президент США Дональд Трамп, выступая на ежедневном брифинге в Белом доме 23 апреля, предложил альтернативный способ лечения коронавируса – инъекциями дезинфектора и ультрафиолетом. Один из ведущих производителей чистящих средств в мире Reckitt Benckiser заявил, что его продукцию нельзя применять в качестве лекарства от коронавируса после неоднозначных заявлений Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией.

В ответ на это Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал всех не использовать COVID-19 в политических целях.