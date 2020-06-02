Протесты в США: в Лас-Вегасе и Сент Луисе стреляли в полицейских

Во время массовых беспорядков в США в городах Лас-Вегас (штат Невада) и Сент-Луис (штат Миссури) протестующие стреляли в полицейских. Об этом сообщает ABC News.

Стрельба в Лас-Вегасе произошла ранним утром 2 июня. Один из офицеров был подстрелен около 300-го квартала на бульваре Южного Лас-Вегаса. Второй полицейский получил ранения за 3 км от первого инцидента, в 2800-м квартале. На данный момент неизвестно, остались ли они в живых.

Как сообщает Independent, за три ночи протестов полиция Лас-Вегаса арестовала 338 человек. Офицеры применяли слезоточивый газ и перцовые баллоны, чтобы разогнать толпу. Задержанных арестовали, несмотря на то, что местный суд призывает только вручать им судебные повестки. Подозреваемых не хотят держать в камерах в больших количествах, чтобы избежать распространения коронавируса.

В результате стрельбы в Сент-Луисе тем же утром офицеры полиции получили не опасные для жизни травмы. Трое были ранены в ногу, еще один в руку. Местные издания отмечают, что в городе периодически слышна стрельба и происходят грабежи. Полиция пытается совладать с ситуацией.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Позже стало известно, что комендантский час ввели и в Нью-Йорке.