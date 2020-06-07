Скрипали сейчас живут в Новой Зеландии под вымышленными именами, — СМИ

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в марте 2018 года в Солсбери, сейчас живут под вымышленными именами в Новой Зеландии. Об этом пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

По его словам, для экс-разведчика и его дочери придумали новые биографии. Они получили все необходимые документа, а также "помощь для того, чтобы начать новую жизнь".

До переезда в Новую Зеландию Скрипали они жили в секретном убежище MI6.

При этом бывший сосед Сергея Скрипаля Росс Кассиди заявил газете, что в декабре получил от него открытку с поздравлением с Рождеством. Обратный адрес на ней указан не был.

Супруги Кассади больше десяти лет дружили со Скрипалями и были единственными гражданскими лицами, которым разрешили навестить Юлий Скрипаль в больнице после отравления.

Как ранее сообщал Фокус:

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские спецлсужбы пришли к выводу, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". В мае 2018 года стало известно, что Скрипалей выписали из больницы, но на публике после того они не появлялись.

Подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей стали "Александр Петров" и "Руслан Боширов", которые являются сотрудниками российской разведки. Россия все обвинения отрицает, а сами "Петров и Боширов" в интервью российскому телеканалу заявили, что посетили Солсбери с туристическими целями.