Иран передаст "черные ящики" со сбитого самолета МАУ в Париж, – СМИ

Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой два источника, знакомые с этим вопросом.

В расследование участвуют Украина, Канада и США. Ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы отправить "черные ящики" во Францию для анализа. Однако Иран сообщил, что отправит "черные ящики" в Украину.

Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно никак не прокомментировала последнюю информацию, однако отметила, что Иран должен выполнить все обязательства, которые взял на себя.

"Они продемонстрировали открытость для передачи "черных ящиков", однако мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", – сказала пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.