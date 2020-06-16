В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО

В Кремле официально прокомментировали новый статус Украины в качестве партнера НАТО с расширенными возможностями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация "внимательно относится к приближению военной инфраструктуры НАТО к своим границам".

Об этом сообщает Радио свобода.

"Наша позиция относительно НАТО возле наших границ последовательная и хорошо известна. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать надлежащие необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в связи с этим", – сказал Песков.

Он добавил, что НАТО создавалось, как механизм конфронтации, и что Россия всегда внимательно наблюдает за процессами внутри Альянса.

"И, конечно, учитывая характер НАТО и, собственно, первоначальные цели, для которых создавался НАТО как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себе все новые и новые страны в различных форматах", – сказал Песков.

Он также заявил, что новый статус Украины в НАТО "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

Напомним, 12 июня, Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner).

Как ранее сообщал Фокус:

Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей в ноябре 2019 года.

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на то, что часть ее территорий оккупирована.