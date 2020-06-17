Минюст США в суде требует запретить публикацию мемуаров экс-помощника Трампа Болтона

Минюст США подал иск на экс-помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона из-за подготовки книги о работе в Белом доме, сообщило Reuters.

Совет национальной безопасности Белого дома "определил, что рукопись в ее нынешней форме содержит определенные отрывки – некоторые длиной до нескольких параграфов – которые содержат секретную информацию о национальной безопасности", говорится в иске.

Издательство Simon & Schuster, которое готовит книгу к публикации, считает, что власти пытаются запретить критику в адрес президента.

За день до подачи иска Минюстом Дональд Трамп заявил, что в случае публикации Болтон нарушит закон. Также он предположил, что в мемуарах будет недостоверная информация.

В предисловии к книге, которое уже было опубликовано, Болтон сравнивает подход Трампа к внешней политике со сделками с недвижимостью, которой Трамп занимался до прихода во власть. По его мнению, это ослабляет позиции США.

Книга Болтона "The Room Where It Happened: A White House Memoir" ("Комната, где это произошло: мемуары Белого дома") должна выйти 23 июня. Она содержит инсайдерскую информацию о "непоследовательном, непростом процессе принятия решений".

"Дональд Трамп не хотел бы, чтобы вы прочитали эту книгу", – говорят в издательстве, обращаясь к потенциальным читателям.

Бен Визнер, директор Американского союза гражданских свобод, заявил, что попытка заблокировать издание книги обречена на провал. "Как обычно, правительственные угрозы не имеют ничего общего с обеспечением национальной безопасности", – считает он.

Напомним, Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики.

На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.

Болтон был четвертым советником по нацбезопасности, который ушел от Трампа.

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