Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех

Более 100 политиков, деятелей науки и культуры и общественных лидеров подписали обращение с просьбой признать вакцину от COVID-19 "глобальным всеобщим благом" и сделать ее общедоступной, сообщает Deutsche Welle.

Призыв был опубликован по инициативе Центра Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелевской премии мира из Бангладеш.

Цель инициативы – добиться общедоступности вакцины по всему миру.

В обращении указывается, что эффективность вакцинации будет зависеть в том числе и от того, смогут ли ее получить жители всех стран. Поэтому подписанты призывают правительства, фонды, благотворителей и бизнес бесплатно производить и распространять вакцину, проявив таким образом "коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц".

Призыв подписали 17 нобелевских лауреатов, среди которых Лех Валенса, Михаил Горбачов, Малала Юсафзай и Надя Мурад; 20 бывших президентов, включая Александра Квасьневского и Романо Проди; а также 15 бывших премьер министров, в том числе Гордон Браун и Эка Ткешелашвили.