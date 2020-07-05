Смертность не снизилась. ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания трех препаратов, которые предположительно могли быть эффективными при лечении коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
"Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", – говорится в сообщении.
В ВОЗ уточнили, что препараты тестировались на снижение смертности от COVID-19. Тестирование проходило на пациентах, зараженных коронавирусом.
Согласно предварительным результатам испытаний, гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не повлияли или практически не повлияли на снижение смертности от COVID-19.
В это же время, в ВОЗ заявили, что первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться в течение нескольких месяцев.
По словам Тедроса Адханом Гебрейесуса, некоторые разработки в мире, возможно, находятся всего в месяцах от успеха.
"Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", – написал глава ВОЗ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые выяснили, что коронавирус может вызывать инсульт и психоз. Ученые говорят, что полученные результаты усиливают опасения относительно обширного воздействия вируса на некоторых пациентов.
- В другом исследовании выяснилось, что антитела к коронавирусу быстро исчезают после выздоровления, но иммунитет может сохраняться. Количество антител, обнаруженных у пациентов с COVID-19, резко уменьшается в течение 2-3 месяцев после выздоровления, утверждают китайские ученые.
- А итальянский врач говорит, что коронавирус мутировал и может исчезнуть до появления вакцины. По мнению медика, об этом свидетельствуют более легкие симптомы COVID-19, которые все чаще встречаются у пациентов.