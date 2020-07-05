Великобритания начала исследование долгосрочных последствий коронавируса

Минздрав Великобритании сообщил, что в изучение долгосрочного влияния коронавируса на пациентов будет вложено 8,4 млн фунтов (10,5 млн долларов).

"По мере того, как мы ведем борьбу с коронавирусом, мы узнаем все больше и больше, причем не только о краткосрочном его влиянии на здоровье, но и об отдаленном воздействии заболевания на физическое и психическое здоровье", – сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

В исследовании, которое возглавит Университет Лестера, будут задействованы 10 тысяч пациентов. У них будут взяты образцы ткани легких и крови, а полученные результаты будут использованы для разработки новых форм персонализированного лечения.

Напомним, в последнее время ученые в разных странах все чаще говорят о том, что коронавирус проникает не только в легкие, но в другие органы, в частности в мозг, а также вызывает почечную, печеночную недостаточность. Есть предположения, что он может сохраняться в организме долгие годы.

Как ранее сообщал Фокус: