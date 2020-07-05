Великобритания начала исследование долгосрочных последствий коронавируса
Минздрав Великобритании сообщил, что в изучение долгосрочного влияния коронавируса на пациентов будет вложено 8,4 млн фунтов (10,5 млн долларов).
"По мере того, как мы ведем борьбу с коронавирусом, мы узнаем все больше и больше, причем не только о краткосрочном его влиянии на здоровье, но и об отдаленном воздействии заболевания на физическое и психическое здоровье", – сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
В исследовании, которое возглавит Университет Лестера, будут задействованы 10 тысяч пациентов. У них будут взяты образцы ткани легких и крови, а полученные результаты будут использованы для разработки новых форм персонализированного лечения.
Напомним, в последнее время ученые в разных странах все чаще говорят о том, что коронавирус проникает не только в легкие, но в другие органы, в частности в мозг, а также вызывает почечную, печеночную недостаточность. Есть предположения, что он может сохраняться в организме долгие годы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Американский журнал неотложной медицинской помощи опубликовал отчет о нестандартном симптоме COVID-19, который наблюдался у 62-летнего пациента. У мужчины на протяжении четырех часов наблюдалась эрекция полового члена.
- Врачи нашли сразу пять разновидностей коронавирусной сыпи. Несмотря на сделанное открытие, сыпь пока не входит в список симптомов коронавируса.
- В США расширили список симптомов коронавируса. Симптомы могут появиться на протяжении 2–14 дней после заражения.
- Также ученые выяснили, почему существует столько разных симптомов COVID-19. Исследователи предполагают, что ответ кроется в генах.
- Также ученые говорят, что до 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни. Люди без симптомов, доля которых в общей массе инфицированных может достигать 55-70%, могут еще четыре недели незаметно для окружающих разносить коронавирус.