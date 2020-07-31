Беларусь передала Украине список украинцев, задержанных по делу ЧВК Вагнера

В Минске 30 июля состоялась встреча временного поверенного в делах Украины с главой МИД страны. "Беседа была нормальная. В адрес Украины обвинений мы не получали", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Беларусь передала Украине список украинских граждан, задержанных в деле ЧВК Вагнера. Но Украина проверит весь список.

"Мы должны проверить весь список. Возможно кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись, и тогда уже можно переходить к большей конкретике", – пояснил Кулеба.

В переданном списке фамилии семи человек. МИД Беларуси попросил украинские компетентные органы проверить их на предмет совершения преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях.

Напомним, Офис президента Украины настаивает на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси и готовит официальное обращение.

Ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика частной военной компании Вагнера под Минском, и еще одного – на юге страны. Как выяснилось, все задержанные – граждане РФ. В России опровергают информацию о задержании россиян в Беларуси, а вот официальные лица Украины, якобы уже уговаривают Беларусь передать Киеву задержанных, которых разыскивают за участие в войне на Донбассе.

29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждали задержание боевиков из российской частной военной компании.