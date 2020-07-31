"Вагнеровцы" размещались в 1,5 км от резиденции Лукашенко, – Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

По мнению Авакова, задержание под Минском "вагнеровцев" – крайне опасный прецедент, который свидетельствует о планах иностранного вмешательства в дела Беларуси.

"Это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента страны", – подчеркнул Аваков.

По его данным, "вагнеровцы" разместились на спецбазе под Минском, недалеко от резиденции Александра Лукашенко. Глава МВД предполагает, что речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации.

"Обращаюсь к дружескому белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации. Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе – наемников ЧВК "Вагнер" в Украине в 2014 году", – сказал глава МВД.

По его словам, МВД и другие правоохранительные органы имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям.

"Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер". Украина также заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси", – сказал глава МВД.

Министр также отметил, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.

Ночью 29 июля белорусские силовики задержали 32 боевика частной военной компании "Вагнера" под Минском, и еще одного – на юге страны.

29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждали задержание боевиков из российской частной военной компании. 30 июля Беларусь передала Украине список украинцев, задержанных по делу ЧВК "Вагнера".

Офис президента Украины настаивает на экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера".

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении 28 задержанным под Минском боевикам ЧВК "Вагнера", из которых 9 граждан Украины.