Лукашенко заявил о гибридной войне против Беларуси

Накануне выборов президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против его страны ведется гибридная война, при этом не уточнив, кто конкретно в ней заинтересован.

Об этом передает БЕЛТА.

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" – мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны", – заявил Лукашенко.

По его словам, многих провокаторов удалось выявить "только благодаря бдительности граждан".

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что тех, кто участвует в гибридной войне против Беларуси, интересуют только деньги, а принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения.

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня "хайпуются" на территории Беларуси… Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало", – сказал Лукашенко.

Напомним, белорусские власти на прошлой неделе сообщили о задержании 33 россиян, которые, по их сведениям, являются боевиками ЧВК Вагнера. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента в стране назначены на 9 августа.

Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян как участников конфликта на Донбассе.

Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками ЧВК "Вагнера".