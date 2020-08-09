ЦИК Беларуси впервые в истории продлил время голосования

На президентских выборах в Беларуси впервые в истории продлили работу избирательных участков после 20:00. Об этом сообщает ВВС.

Участки должны было закрыться в восемь вечера по местному времени, но ЦИК принял решение о продлении их работы из-за длинных очередей желающих отдать свой голос.

Как сообщает КП, председатель участка, расположенного на ул. Одинцова, 10 в Минске, сказал, что участок будет работать до последнего избирателя. Закрывать двери не будут.

В то же время глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что негативно относится к продлению голосования, назвав это "поощрением худших, а не лучших качеств граждан".

Напомним, по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%. Выборы признаны состоявшимися.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости.

Согласно первым результатам национального Еxit poll, на выборах президента Белоруси уверенно побеждает действующий президент Александр Лукашенко, набрав 79,7% голосов.