Давайте оставаться людьми. Дарья Домрачева эмоционально обратилась к белорусам

Известная биатлонистка Дарья Домрачева обратилась к белорусам с просьбой уважать друг друга в контексте протестов после президентских выборов, которые начались в воскресенье, 9 августа.

Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

"Ситуации на улицах не могут не беспокоить... Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям ОБОИХ СТОРОН конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, ГУМАННЫЕ методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться Людьми", - написала она.

Пост Домрачевой в соцсети

Домрачева — двукратная чемпионка мира, обладательница одного большого Хрустального глобуса и шести малых. В июне 2018 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

Отметим, в Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Напомним, ранее высказал свою поддержку протестующим в Беларуси автор многочисленных интервью в России Юрий Дудь.

Также музыкант Noize MC поддержал жителей Беларуси, которые вышли с масштабными протестами на улицы страны, выражая несогласие с результатами президентских выборов.