Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в посольство Украины в Ливане за материальной помощью обратились 56 украинцев.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на вчерашний вечер в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительных телесных повреждений", – сказал Кулеба.

По его словам, посольство уже выплатило такую помощь 16 украинцам.

Отметим, спасатели продолжают устранять последствия мощного взрыва, прогремевшего в порту 4 августа. По последним данным, в результате взрыва пострадали более 5 тыс. человек, число погибших достигло 154.

По делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта.

Расследование взрыва на складе в порту Бейрута направлено на выяснение того, был ли он вызван халатностью, несчастным случаем или возможным вмешательством извне, сообщил президент Ливана.

Расследованием причин взрыва в порту Бейрута будут заниматься сотрудники Интерпола.

В Ливане продолжаются антиправительственные демонстрации и стычки с полицией. Демонстранты захватывают административные здания и рвут портреты президента страны Мишеля Ауна.