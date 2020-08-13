Переговоры по Донбассу из Минска могут перенести в Швецию, – Кравчук

Переговоры по Донбассу из Минска могут перенести в какой-либо шведский город.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".

По его словам, новой площадкой может стать Швеция, если возможность вести диалог в Минске пропадет в силу непрекращающихся акций протеста в столице Беларуси.

"Беларусь участия в Трехсторонней контакной группе не принимает. Она дала нам возможность, создала условия для нашей работы…. Если вдруг не будет (условий для работы ТКГ, – ред.) тогда мы будем искать другое место", – заявил Кравчук.

Он напомнил, что до минских соглашений были женевские.

"Сначала были не минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно", – сказал он.

Говоря о протестах в Беларуси, Кравчук объяснил, что не может давать оценки, так как сейчас является должностным лицом. Украина, по его мнению, не должна вмешиваться в эти дела.

"Если потребуется помощь, то она будет через обращение, и Украина должна ее предоставить", – сказал первый президент.

Отметим, сегодня, 13 августа президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске не будут прекращаться, несмотря на массовые акции протеста на улицах белорусских городов. По его словам, ближайшая встреча планируется на вторник, 18 августа, под председательством Леонида Кравчука.

Ранее Кравчук заявил, что делегация в Минске не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". По его словам, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от "формулы Штайнмайера".

Недавно Кравчук заявил, что Донецкой и Луганской областям нужно предоставить статус свободных экономических зон.

Также Кравчук хочет ввести в переговорный процесс по поводу войны на востоке Украины человека или людей, которые "хорошо знают Донбасс".