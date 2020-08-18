МВД Беларуси подтвердило смерть еще одного участника акций протеста

МВД Беларуси заявило о еще одной смерти во время протестов. В Минске на Партизанском проспекте погиб 19-летний юноша. Его смерть стала третьей по счету официально признанной силовиками Беларуси.

Об этом сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова, передает "Naviny.by".

Трагедия произошла в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, наехал автомобиль "Рено". От полученных травм в результате ДТП молодой человек скончался.

МВД утверждает, что он являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Беларуси погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил 17 августа министр здравоохранения страны Владимир Караник. Правозащитники утверждают, что во время протестов, продлолжающихся с 9 августа, в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.

Ранее белорусские правоохранители прозвонили "пропавших без вести" из списков, опубликованных на оппозиционных каналах, и обнаружили, что многие из них находятся дома.