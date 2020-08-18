В Минске приземлился самолет ФСБ России, – СМИ

Вечером 18 августа в Минске приземлился самолет, который принадлежит Федеральной службе безопасности России. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live.

"Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ", – говорится в сообщении.

Новая газета сообщает, что этим бортом пользуется лично директор ФСБ Александр Бортников.

"Данные из открытых источников свидетельствуют, что на Ту-214ВПУ RA-64523 может осуществлять перелеты директор спецслужбы Александр Бортников", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в феврале 2015 агентство РИА Новости сообщало о визите Бортникова в Вашингтон. Тогда же в столице США приземлился именно этот борт.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность военные подразделения, дислоцированные на западе страны. По его словам, такой шаг был предпринят в связи с обострением обстановки на западной границе.

Ранее Лукашенко заявил, что достиг с президентом РФ Владимиром Путиным договоренность о том, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.