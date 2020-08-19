Тихановская призвала Евросоюз не признавать выборы в Беларуси

Кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская призвала властей Евросоюза не признавать выборы.

Об этом она заявила в видеообращении.

"Достопочтенные лидеры Европы. Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными", – сказала она.

По ее словам, протестующие вышли на улицы с целью защитить свои голоса, были "жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть".

"Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира", – заявила Тихановская.

О том, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно 11 августа. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям. Также Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.

17 августа Ольга Ковалькова объявила о формировании предварительного состава Координационного совета по передаче власти в Беларуси. В тот же день Светлана Тихановская записала новый ролик, заявляя о готовности стать национальным лидером страны.