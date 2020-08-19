Китай выступил на стороне Александра Лукашенко

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выступило против вмешательства внешних сил в дела Беларуси.

С таким заявлением сегодня, 19 августа, выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает китайское издание BJD.

"В последнее время мы заметили некоторые сложные факторы во внутренней ситуации в Беларуси. Как хороший друг и хороший партнер, мы не хотим, чтобы ситуация в Беларуси привела к хаосу и противостоянию, расколу и беспорядкам, создаваемым внешними силами в белорусском обществе", – сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В китайском МИДе подчеркнули, что "всегда с уважением относились к выбору белорусского народа".

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Чжао Лицзянь отметил, что Китай и Беларусь являются всеобъемлющими и "всепогодными" стратегическими партнерами, с интересами, основанными на взаимном доверии и взаимовыгодном сотрудничестве.

"Мы надеемся и верим, что Беларусь может поддерживать политическую стабильность и социальный мир своими собственными усилиями", – сказал чиновник.

Первым 10-го августа с победой на выборах и очередным президентским сроком Александра Лукашенко поздравил глава КНР Си Цзиньпин.

На днях, отдельные страны и международные организации Евросоюза начали обсуждать ситуацию в Беларуси напрямую с российским лидером Владимиром Путиным.

Так вчера, 18 августа, по вопросу урегулирования ситуации в Беларуси Путину позвонили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Европейского Совета Шарль Мишель. Кроме того, вчера российскому лидеру звонила канцлер Германии Ангела Меркель. Путин в телефонном раговоре сказал ей, что иностранное вмешательство в дела Беларуси исключено.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что достиг с президентом РФ Владимиром Путиным договоренности о том, что Россия при первом же запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Напомним, Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.