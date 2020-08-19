Лукашенко пообещал разобраться с оппозицией на заводах

На сегодняшнем заседании Совета безопасности Республики Беларусь Лукашенко поблагодарил рабочих на белорусских предприятиях, благодаря которым работа не остановилась.

"Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, – цитирует Лукашенко государственное агентство БЕЛТА.

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Президент Беларуси сообщил, что постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ, и даже простых рабочих.

"Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо.

Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", – сообщил Лукашенко.

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Сегодня, 19 августа, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) ОМОН разгонял собравшихся протестующих, среди которых были и работники завода.

Напомним, вчера, 18 августа, Лукашенко назвал создание Координационного совета по трансферу власти в Беларуси попыткой захвата власти в стране и пригрозил принять меры, чтобы "остудить горячие головы".

На это в руководстве Объединенной оппозиции Беларуси ответили, что создали Координационный совет для других целей, и подчеркнули, что не собираются захватывать власть в стране неконституционным путем.