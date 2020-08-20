Демократы выдвинули Байдена, чтобы "остановить хаос Трампа"

Американские Демократы пообещали, что Джо Байден на посту президента США положит конец хаосу госуправления в аппарате Дональда Трампа.

Под таким общим знаменателем прошло выдвижение Джо Байдена Демократической партией США, передает агентство Reuters.

Демпартия, которая транслировала выдвижение своего кандидата онлайн, заявила, что избрание Байдена президентом восстановит разрушенную пандемией Америку и положит конец хаосу, который характеризует администрацию президента-республиканца Дональда Трампа.

Читайте также: Демократы официально утвердили Байдена конкурентом Трампа

В частности, с таким заявлением выступила одна из первых лиц партии, демократка Хиллари Клинтон.

"В такое время Овальный кабинет должен быть командным центром. Вместо этого это центр шторма. Только хаос. Только одно никогда не меняется – его решимость снять с себя ответственность и переложить вину", – сказала Клинтон.

На "виртуальном съезде" Демпартии США неоднократно вспоминали о действующем президенте Дональде Трампе в контексте его, как ее назвали демократы, "смертоносной ошибки" не принятия коронавируса всерьез.

Так, бывший госсекретарь-демократ Джон Керри подверг критике внешнюю политику Трампа, которую он назвал "бессвязной".

"Когда этот президент уезжает за границу, это не миссия доброй воли, это ляп... Америка заслуживает президента, на которого смотрят, а не над ним смеются", – сказал Керри.

На съезде показали 17 видеообращений партийцев: как старожилов движения, так и восходящих политических звезд, вроде кандидатки на пост губернатора Джорджии Стейси Абрамс.

"Америка сталкивается с тройной угрозой: катастрофой общественного здравоохранения, экономическим коллапсом и расплатой за расовую справедливость и неравенство. Итак, наш выбор ясен: стойкий опытный государственный служащий, который может вывести нас из этого кризиса, как он это делал раньше, или человек, который умеет только отрицать и отвлекать", – сказал Абрамс.

Из партийной "верхушки" на учредительном съезде в поддержку Байдена выступили экс-президент Барак Обама, его жена Мишель Обама и экс-кандидат в президенты Берни Сандерс.

Выступила и жена Байдена, Джилл. Потенциальная первая леди, как бывшая учительница произнесла свою речь поддержки в средней школе штата Делавэр, где она когда-то преподавала. По ее словам, Байден будет чинить "разбитую нацию" с "любовью и пониманием".

Напомним, Байден был официально выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партия на ноябрьских выборах в США во вторник, 18 июля. Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии.