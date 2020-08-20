"Мы видим пробуждение нации": премьер Литвы встретился с Тихановской

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава литовского правительства заявил о готовности стран Прибалтики поддержать демократические преобразования в Беларуси.

"Наша страна всегда поддерживала людей Беларуси, стремящихся к свободе и демократии. Мы видим пробуждение нации, мы все вместе их поддерживаем. Путь к свободному обществу будет нелегким и потребует большой выдержки. Уверен, ее белорусам хватит", – заявил литовский премьер.

Кроме того, Сквернялис заверил Тихановскую в поддержке стремлений белорусов к проведению новых выборов президента.

Стороны также обсудили вопросы личной безопасности Тихановской и безопасности ее семьи.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси. Более того, Литва заявила, что пойдет на санкции против Беларуси, даже если их не введет ЕС.

МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список лиц, которым предлагается запретить въезд в страну в связи с фальсификацией итогов президентских выборов в Беларуси, а также в связи с неоправданным применением силы к протестующим. О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно 11 августа. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.