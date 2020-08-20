Врачи рассказали о состоянии Навального

Мир
Политика удалось стабилизировать, но его состояние характеризуют, как тяжелое.

Омским медикам удалось стабилизировать состояние российского оппозиционера Алексея Навального. 

Об этом сообщил заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает ТАСС

"В настоящее время проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами, с ведущими экспертами нашей страны, профиль которых позволяет им консультировать данного пациента. Все они считают, что лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме. То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак", – сообщил Калиниченко.

По его словам, планов перевозки Навального в Москву пока что нет. 

Как сообщает российский Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники в бюро судебно-медицинской экспертизы, Алексей Навальный находится в глубокой коме неизвестного генеза.

"Врачи определили состояние Навального по шкале комы Глазго. По данным медиков, уровень его комы можно определить в 5 баллов. Это одно из критических значений (4-5 баллов означают глубокая кома, 15 баллов ясное сознание). Предварительный диагноз в медицинских документах значится так: "Кома неясного генеза, острое отравление?" – сообщается в публикации.

К оппозиционеру уже прилетела его жена Юлия, но она пока что не может пройти к госпитализированному, потому что "пациент не дал согласие". 

Напомним, сегодня, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.