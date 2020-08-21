"Не ведитесь на запугивания". Тихановская призвала продолжать забастовки

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".

Видеообращение опубликована на YouTube канале "Страна для жизни".

Она поддержала рабочих предприятий, которые выходят на забастовки против Александра Лукашенко и требуют честных выборов и призвала продолжать протесты чтобы "заставить власть услышать наши голоса, которые она у нас украла".

Тихановская просит не бояться действующего режима в Беларуси, а также напоминает, что фонды поддержки собрали пожертвования для людей, которых могут уволить из-за забастовки.

"Будущее Беларуси, а следовательно, и будущее наших детей зависит сейчас от вашей единства и решимости. Поэтому я прошу вас – продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь", – заявила она.

О том, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно 11 августа. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям. Также Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.

17 августа Ольга Ковалькова объявила о формировании предварительного состава Координационного совета по передаче власти в Беларуси. В тот же день Светлана Тихановская записала новый ролик, заявляя о готовности стать национальным лидером страны.