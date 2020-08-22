Медборт с Навальным вылетел в Германию

Российского оппозиционера Алексея Навального эвакуировали из больницы Омска (РФ). Медицинский самолет с больным вылетел в Германию сегодня утром, 22 августа.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", – говорится в сообщении.

Вместе с Навальным на борту находится его жена Юлия. Время пути составит около пяти часов.

Отмечается, что проект Навального – Фонд борьбы с коррупцией – продолжает свою работу.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине, но главврач больницы Омска заявил, что Навального перевозить нельзя.