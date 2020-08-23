В центре Минска появились вооруженные автоматами военные

Сегодня, 23 августа, в Беларуси продолжаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.

Как сообщает DW, более тысячи силовиков в касках и бронежилетах взяли в оцепление стелу "Минск – город-герой" и стоят вокруг музея "Великой отечественной войны" на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова.

Как отмечает издание со ссылкой на "The Village Беларусь", в район стелы прибыло 10 автобусов с ОМОНом и один броневик. Сообщается, что военная техника и люди в камуфляже, балаклавах и с предметами в руках, напоминающими оружие, расположились на ближайшей парковке.

Фото: Realt.onliner.by

Фото: Realt.onliner.by

Как передает корреспондент DW, через дорогу от силовиков, у гостиницы "Планета" собираются протестующие. Уже собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь!", "Лукашенко – в автозак" и "Уходи!".

Подъезд к проспекту Победителей, на котором находится стела, перекрыт милицией.

Фото: Realt.onliner.by

Как сообщило белорусское издание TUT.by, сегодня в Минске военные ненадолго задерживали их корреспондента, но отпустили через несколько минут с предупреждением не возвращаться, иначе задержат окончательно.

На фото видно, что по периметру музея установлены металлические заграждения, за которыми в цепь выстроились несколько сотен военных.

Фото: Realt.onliner.by

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил протестующим применением армии, если те будут нарушать порядок вблизи военных памятников, о чем заявил в эфире телеканала "ВоенТВ Беларуси".

Напомним, сегодня, 23 августа, на главной площади Минска собрались десятки тысяч протестующих против результатов президентских выборов 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко. В центр города начали стягивать ОМОН.

Собравшиеся попытались устроить минуту молчания в память о погибших демонстрантах, но им помешали громкоговорители, призывающие людей разойтись.

Напомним, вчера, 22 августа, Александр Лукашенко впервые за четверть века привел войска Беларуси в полную боевую готовность.