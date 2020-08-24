Правительство Германии не исключает, что Навальный был отравлен

Правительство Германии не исключает, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Reuters.

На данный момент Навальный находится на лечении в Германии, и по словам Зайберта, российскому политику понадобится личная защита.

"Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита", – сказал Зайберт.

В это же время, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что в России правоохранители пока так и не открыли дело из-за возможного отравления оппозиционера.

"В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено", – написала Ярмыш.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине, но главврач больницы Омска заявил, что Навального перевозить нельзя.

Утром 22 августа Навального отправили самолетом из Омска в Берлин. После этого, немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику, где находится Навальный. Возле клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 полицейских, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.