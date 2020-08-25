В сеть слили решение Совбеза Беларуси "по стабилизации обстановки"
Совет безопасности Беларуси принял постановление №1 "О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь".
Текст решения белорусского Совбеза эксклюзивно опубликовал минский деловой журнал "Office Life". Сообщается, что власти Беларуси должны были предать огласке это решение только завтра, 26 августа.
В частности, Совмину поручили разъяснить на местах негативные последствия забастовок, а также поддержать руководителей ключевых госпредприятий в организации производственного процесса.
"Сосредоточить внимание на решении повседневных задач и вопросов жизни граждан страны", – указано первым пунктом.
А вот иностранным агентам следует приготовиться к активизации действий КГБ. В частности, спецслужбам поручено выявлять и пресекать действия организаторов акций протеста и вскрывать каналы их финансирования.
Фото: Office Life
Основное внимание в решении уделено вопросам обороны границ Беларуси на участках Польши и Литвы, а также усилению "разъяснительной работы" со странами-соседями.
Белорусскому МИДу приказано предупредить руководителей западных государств "об ответственности за разжигание беспорядков" в Беларуси.
Государственным СМИ поручено разъяснять людям, что неконституционные действия – это "путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства".
Напомним, сегодня 25 августа, лидеру стачкома на Минском тракторном заводе Сергею Дылевскому вынесли приговор за организацию несанкционированной акции.