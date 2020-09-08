"Советуем носить маски и неброскую одежду". В Беларуси создают отряды самообороны
Белорусская оппозиция начала формировать отряды народных дружин и самообороны.
Об этом сообщает Telegram-канал "NEXTA Live" белорусского журналиста Степана Путило.
Планируется, что группы дружинников будут состоять из 10-15 человек.
"По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены", – пишут в Telegram-канале.
Рекомендуется, в частности, чтобы никто кроме жильцов подъезда и их знакомых не мог попасть в подъезд.
"Если же силовики по-прежнему получают доступ, попробуйте заменить домофонную дверь или чипы, не выдавая их никому, кроме самих жильцов. Обсудите с соседями совместные правила контроля доступа в подъезд", – отмечают журналисты.
Обсуждение всех моментов по созданию дружин должно происходить в закрытых чатах с максимальным засекречиванием персональных данных.
"Желательно даже не объявлять о создании дружины в открытых чатах ваших районов, откуда может утекать информация. При необходимости закрывайте в настройках Telegram ваши номера телефонов, убирайте личные фото или вовсе заводите новые аккаунты на анонимных симках", – отмечают в источнике.
Особое внимание уделяется внешнему виду будущих "дружинников".
"Советуем дружине носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные знаки отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бэйджи и т.д. При завершении акций эти обозначения лучше всего снимать, когда вы направляетесь домой", – говорят в Telegram-канале.
Если резюмировать вышесказанное, то оппозиция с помощью дружинников собирается пресекать провокации, следить за безопасностью, а также помогать пенсионерам и людям со слабым здоровьем.
В Минске уже почти месяц,. с воскресенья, 9 августа, продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.
Отметим, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.