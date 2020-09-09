"Увольнение главы КГБ Беларуси связано с задержанием 33 "вагнеровцев", – Лукашенко

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уволил главу КГБ из-за задержания 33 "вагнеровцев" перед выборами в стране. Слова Лукашенко пересказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян после интервью с ним.

"Смысл такой: ему (Александру Лукашенко. – ред.) поступила информация с границы между Россией и Беларусью, что на территорию Беларуси заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причем она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего – просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком", – рассказал Бабаян.

По его словам, через два-три часа руководитель КГБ гарантировал президенту, что действия этого "отряда" отследят. КГБ сообщило Лукашенко, что среди тех людей есть уроженец Гомельской области. После этого президент дал распоряжение их задержать.

"Их задержали, начали выяснять, кто, зачем и почему. По его словам, появилась информация о том, что они должны были лететь в Стамбул. При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли", – рассказал господин Бабаян.

Лукашенко также рассказал, что после этого он обратился к Украине и России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали.

"Тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", – передал слова Лукашенко Роман Бабаян.

Стоит отметить, что ранее поста лишился госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков, который озвучивал официальную позицию по задержанным "вагнеровцам". Его место и занял экс-председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик.

Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в отношении выданных России из Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" все равно будет продолжаться расследование в Украине, а также суд, поскольку им уже объявили о подозрении.