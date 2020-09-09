Туск предложил номинировать Тихановскую и ее мужа на Нобелевскую премию мира

Экс-президент Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предложил номинировать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который сейчас находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира.

Об этом он написал в Twitter.

По словам политика, это таким образом Европейский Союз четко продемонстрировал бы свою позицию и отдал дань уважения протестующим в Беларуси.

"Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвующим в этом самом мирном движении за многие годы", – говорится в сообщении.

Напомним, Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам. Она призвала российских граждан "не верить пропагандистским СМИ и политикам", заверив, что протесты в стране никогда не были нацелены против России.

Ранее Светлана Тихановская призвала ООН отправить в Беларусь мониторинговую миссию. Также Тихановская потребовала освобождения всех задержанных членов Координационного совета, в том числе Марии Колесниковой.

Мужа Светланы Сергея Тихановского обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Он планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО.

Он был задержан 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы и до сих пор находится в тюрьме.