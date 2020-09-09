Белорусского оппозиционера Максима Знака также арестовали за "попытку захвата власти"

Белорусского оппозиционера Максима Знака подозревают в попытке захвата власти. Ранее Знак не выходил на связь, сообщил TUT.by. его адвокат Дмитрий Лаевский.

Утром 9 сентября Знак перестал выходить на связь. Его задержали силовики, у него дома и в штабе Виктора Бабарико прошли обыски. Позже Знака увезли в Центральный аппарат Следственного комитета на допрос.

Его соратник, оппозиционер Павел Латушко заявил, что общался со Знаком накануне ночью.

Пресс-секретарь избирательного штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук сообщил, что последнее сообщение от Знака состояло из одного слова — "Маски".