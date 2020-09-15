Пресс-секретарь Навального подтвердила, что политик вернется в Россию

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила, что Навальный вернется в Россию после лечения. Об этом Ярмыш написла в Twitter.

"Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось", – рассказала Ярмыш.

Отметим, 15 сентября The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии сообщил, что Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию после выздоровления. Позже основатель ФБК опубликовал первое фото после госпитализации.

Читайте также: Президент Макрон призвал Путина пролить свет на попытку убийства Навального

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок".

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

Недавно немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Его окончательно отключили от искусственной вентиляции легких, и он даже может самостоятельно вставать с койки.

Несколько членов Конгресса США призвали ужесточить санкции против России в связи с отравлением Навального. Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что отравление оппозиционера Алексея Навального было заказано именно высокопоставленными чиновниками в Москве.