Минюст США открыл дело на Болтона из-за книги о Трампе

Министерство юстиции США открыло уголовное дело на бывшего советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона за возможное обнародование конфиденциальной информации в его книге "The Room Where It Happened" ("Комната, где это произошло").

Об этом сообщает BBC.

Книга Болтона опубликована в июне. В ней экс-советник президента США жестко раскритиковал Трампа за его видение геополитики и принятие неоднозначных решений, направленных на переизбрание на второй срок.

После публикации книги Трамп четко дал понять, что он хотел бы, чтобы Болтон был привлечен к ответственности, назвав его "крайне некомпетентным человеком" и лжецом. Госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что Болтон "распространяет ложь и перекрученную полуправду".

Сам Болтон отрицает все обвинения. Он заявил, что его рукопись прошла необходимую проверку нацбезопасности.

Однако критики Болтона утверждают, что эта проверка еще не полностью завершена.

Гранд жюри по делу потребовало, чтобы Минюст США официально направил повестки в суд издательской компании Simon & Schuster, публиковавшей книгу, и агентству Javelin Agency, которое представляет Болтона.

Адвокат Болтона Чарльз Дж. Купер заявил: "Болтон категорически отвергает любые утверждения о том, что он действовал ненадлежащим образом, не говоря уже о преступных действиях, в связи с публикацией своей книги, и он будет в полной мере сотрудничать с любым официальным расследованием".

Напомним, Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики. На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров. Тогда же Минюст США подал иск на Джона Болтона из-за подготовки книги о работе в Белом доме.