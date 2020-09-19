"Не понимал, где брать слова": Навальный рассказал, как идет восстановление

В субботу, 19 сентября, в Instagram-аккаунте российского оппозиционера Алексея Навального был опубликован второй после его выхода из комы пост. В нем описано восстановление политика после отравления.

По словам оппозиционера, еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать, но теперь его состояние намного улучшилось.

"Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова", – рассказал Навальный.

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По его словам, у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но сейчас он уже понимает, что перед ним лестница, "а раньше бы просто тупо стоял и смотрел".

Навальный поблагодарил лечащих врачей из берлинской клиники, которые, по его словам "превратили его из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки".

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

Недавно немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".