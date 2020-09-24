"Еще надо потрудиться": Михаил Горбачев поддержал протестующих белорусов

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что следит за политической ситуацией в Беларуси и поддержал белорусов, протестующих против президента Александра Лукашенко.

"Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно". – сказал Горбаче в комментарии российскому информ-порталу "Подъем".

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Накануне этой публикации, в среду, 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко, которую не анонсировали заранее. Весь этот день в Минске и других городах страны проходили точечные протесты с задержаниями.

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"Сегодня описывают то, что происходило накануне, – это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов... Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней", – отметил Горбачев.

Напомним, протесты с требованием перевыборов начались в Минске в день президентских выборов 9 августа, после оглашения первых итогов голосования, и продолжаются уже больше месяца.