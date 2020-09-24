"Красная рука Лукашенко": на инаугурации президента Беларуси произошел странный ляп

Во время вечернего телеэфира на государственном канале "Беларусь-1" в среду, 23 сентября показали церемонию инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. Комментируя присягу Лукашенко на верность белорусскому народу, теледиктор заявил, что глава государства положил на Конституцию "красную руку".

"В торжественной обстановке солдаты роты почетного караула внесли государственный флаг и штандарт президента. Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и отечеству на белорусском языке, положив красную руку на Конституцию",– прозвучало в эфире госТВ.

Запись трансляции быстро разошлась по сети и стала вирусной:

Видео: YouTube / "Сердитый Гражданин"

Вероятно, диктор должен был произнести вместо сказанного "правую руку", однако не стал извиняться и исправлять свой ляп.

В соцсетях эту ошибку назвали "символической", а также "оговоркой по Фрейду", вероятно имея ввиду силовое подавление оппозиционных протестов, которые длятся уже больше месяца.

Скриншот: Twitter / Novosyolov

Кто-то пошутил, что именно этого разоблачения и боялся Лукашенко, когда решил провести свою инаугурацию "тайно". Ляп ведущего вдохновил многих пользователей запостить известную карикатуру:

Фото: Pikabu.ru / Автор рисунка: Александр Балобан

Напомним, в среду, 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко, которую не анонсировали заранее. Весь этот день в Минске и других городах страны проходили точечные протесты с задержаниями.