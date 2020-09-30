Совбез ООН призвал немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия.

Об этом заявил председатель Совбеза в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам закрытого совещания, сообщает ТАСС.

"Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам", – сказал он.

Абду Абарри также не исключил проведение встречи с участием самих представителей конфликтующих сторон.

"Если это будет необходимость, мы будем разговаривать с обоими послами (Армении и Азербайджана, – ред.), чтобы они могли прийти к взаимопониманию", – добавил Абарри.

Закрытые встречи СБ ООН подразумевают участие только 15 стран Совбеза.

Отметим, что недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости переговоров с Арменией по Нагорному Карабаху. В свою очередь Армения заявила что применит против армии Азербайджана ударные системы высокой дальности и большой разрушительной мощности.

Напомним, во вторник, 29 сентября Азербайджан пошел в наступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. По данным Баку, Армянская сторона совершает безуспешные контратаки на Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции. Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готовы поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.