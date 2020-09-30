В Кремле отреагировали на заявление Фокина о войне на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления уволенного первого зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о том, что на Донбассе нет войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

"Скорее украинский представитель солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась на протяжении не одного года", – сказал он.

Песков снова повторил, что войны России и Украины на Донбассе якобы нет.

Отметим, Витольд Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем". А глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть состав ТКГ.

Кроме того, ранее Фокин заявлял, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

В Офисе президента также резко раскритиковали позицию Фокина по Донбассу, заявив, что нельзя путать официальное с личным.

После этого президент Украины Владимир Зеленский вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.